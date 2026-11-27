У Києві розгорнуть 1500 пунктів незламності, які можуть допомогти 400 тис. киян, повідомила влада. Крім того, виділили 101 пункт для тривалого перебування у випадку відключення світла, тепла та води.

27 листопада президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій, серед іншого, ішлося про підготовку Києва до зими в умовах російських обстрілів. Окрім урядовців та військового командування у засіданні взяв участь київський міський голова Віталій Кличко. Одна з тем — це ситуація в Києві, загрози та варіанти реагування. Зеленський повідомив, що у надзвичайних ситуаціях у столиці запустять безкоштовні автобуси, які возитимуть киян визначеними маршрутами.

"Мер міста та урядовці доповідали по захисту визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві, а також будівництву альтернатив. Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився", — ідеться у дописі Зеленського.

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Глава держави озвучив три рішення щодо Києва. По-перше, розроблять алгоритми руху громадського транспорту та логістики, щоб люди могли працювати, навчатись, займатись іншими справами, а підприємства могли продовжити роботу попри удари РФ. По-друге, створять систему безкоштовних автобусів, які їздитимуть визначеними маршрутами у випадку, якщо інший громадський транспорт не працює. По-третє, місцева влада повинна прискорити у будівництві захисних споруд для інфраструктурних об'єктів та альтернатив.

Інші теми Ставки — корегування планів діпстрайків по РФ, щоб завдати більшої шкоди економічним та військовим спроможностям РФ.

Підготовка Києва до зими — деталі

Мер Києва Віталій Кличко поки не коментував участь у Ставці, але опублікував брифінг про підготовку столиці до зими. Зі слів посадовця, у Києві розгорнуть 1500 пунктів обігріву, які зможуть допомогти майже 200 тис. киян. Крім того, визначили 101 опорний пункт для тривалого перебування людей, якщо не буде світла, тепла та води. У цих пунктах будуть "генератори, автономне опалення, інтернет, запаси пітної води та продуктів, є умови для перебування маломобільних людей". Крім того, прийняли рішення перерозподілити кошти бюджету на 2026 та двох наступних років: за ці гроші встановлюватимуть мобільні укриття, і цим займатиметься "Київпастранс". Разом з тим запрацював система онлайн-відстеження громадського транспорту, яка показує ситуацію під час повітряних тривог.

Підготовка Києва до зими — Кличко про ситуацію на 27 листопада

Зазначимо, 8 листопада президент Зеленський озвучив ідею зробити громадський транспорт у Києві безкоштовним. Система мала б допомогти киянам у випадку проблем з метро та ударами РФ по мостах. Згодом посадовці уточнили, що безкоштовний транспорт можуть дозволити лише киянам і лише зранку й увечері.

Нагадуємо, 27 листопада урядовці розповіли про ситуацію з теплопостачанням у місті під Києвом, у якому 62 будинки досі не мають опалення.