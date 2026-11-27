Модульні котельні для міста під Києвом замовили у травні, і через шість місяців вони прибули в Україну. Для котельних виділили майданчики для встановлення, а тепло у квартирах з'явивиться ще через півтора місяці.

Заступник голова Київської обласної військової адміністрації Андрій Сташків повідомив у коментарі "Суспільному", що у місто Українка Обухівського району під Києвом повернуть теплопостачання не раніше січня 2027 року. Після знищення росіянами Трипільської ТЕС (удари зими-осені 2026 року) влада замовила три блочно-модульні котельні, які працюватимуть на газі. Замовлення оформили у травні: їх вже виготовили та доставили в Україну. Зі слів Сташківа, монтаж трьох котельних займе до шести тижнів.

"Міська влада готує майданчики для встановлення обладнання та проводить необхідні роботи", — навело медіа слова посадовця.

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Станом на початок зими 2026-2027 років в Українці без опалення залишилось 62 багатоквартирних будинки, підтвердив Сташків. Тим часом три котельні генеруватимуть по 7 МВт кожна, і цього цілком вистачить для опалення міста під Києвом [проживало близько 16 тис. людей до початку війни — ред.]. Представник Київської ОВА пояснив, що Трипільська ТЕС як об'єкт централізованого теплопостачання була ціллю для РФ, а нове устаткування — значно меншого розміру.

"Блочно-модульні котельні — це фактично рішення, яке децентралізує систему теплопостачання", — сказав він.

Сташків також повідомив, що через проблеми з теплопостачанням люди використовують електричні обігрівальні прилади. З огляду на це наглядові органи прийняли рішення не застосовувати в Українці графіки відключень світла. Попри таке рішення у людей зникає світло, але це аварійні вимикання через удари РФ, пояснив чиновник. Щоб люди не потерпали від відсутності світла та тепла, ДТЕК та місцева влада планує збільшити кількість ремонтних бригад, щоб швидше відновлювати мережу.

"Ці роботи [з встановлення котелень] виконуються в терміни, які повинні бути.Ніхто там не затягує ці роботи, ми якомога швидше хочемо, щоб ці блочно-модульні котельні були запущені", — наголосив Сташків.

"Суспільне" також додало заяву щодо України міністра з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника. 27 листопада Калашник уточнив, що у місті під Києвом немає тепла у 62 багатоповерхівках та у ще 3 тис. приватних будинків. Міністр сказав, що люди обігріваються "за допомогою електроживлення — здійснюється опалення через розетку".

Відсутність опалення — яка ситуація в Українці під Києвом

Зазначимо, 24 листопада Фокус писав про відсутність опалення у місті Українка під Києвом. Через холодні батареї напередодні морозів у місцевих пабліках почали поширюватись панічні настрої щодо замерзлих труб та катастрофічних наслідків для тепломережі. Наприклад, акторка Антоніна Хижняк поскаржилась на холодні батареї й на те, що може з'явитись проблема з каналізацією.

Місцева влада пояснила людям, яка насправді ситуація та що роблять для виправлення ударів РФ по Трипільській ТЕС. Українська міська громада Обухівського району заявила, що за кошти бюджету закупили котельні, а поки що тепла не буде, бо тривають "організаційно-технічні заходи".

Зазначимо, восени 2026 року ЗС РФ продовжила бити по Трипільській ТЕС, яка вже не одноразово потрапляла під обстріли. У компанії "Центроенерго" заявили, що росіяни вкотре влучили по генеруючому устаткуванню.

Нагадуємо, 14 листопада експерт розповів, дві третини жителів Києва можуть залишитись без теплої води.