Дві третини столиці ризикують залишитися без гарячої води: експерт попередив про проблеми

Ймовірно, лише третина Києва матиме гарячу воду взимку. Аналогічна ситуація складатиметься й з теплопостачанням, припускає експерт.

Українська столиця не підготувалася до проходження зими у плані забезпечення мешканців теплом. Таку думку у програмі "Суперпозиція" висловив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, ще у 2024 році Харків придбав декілька газопоршневих установок, які дозволяють забезпечувати безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури у разі відсутності електроенергії. А у столиці подібних альтернативних джерел енергії немає.

Тому під час відключень світла води у кранах киян немає, зазначив експерт.

Ігнатьєв додав, що у більшості киян, які не підключені к системам локальних котелень, взимку просто не буде гарячої води.

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"Дві третини столиці будуть точно без гарячого водопостачання і великі сумніві по системі теплопостачання", — попередив він.

Нагадаємо, у КМДА розповідали, що не всі об'єкти водопостачання можна забезпечити генераторами. Значна частина систем водопостачання та водовідведення столиці потребує створення окремої енергетичної інфраструктури.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Києві, систематично знищуючи енергетичну інфраструктуру. За його словами, жорсткі графіки та аварійні відключення електроенергії в Україні залишатимуться постійними.

Також Фокус раніше з'ясовував, наскільки близький комунальний колапс у Києві.