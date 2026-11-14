Две трети столицы рискуют остаться без горячей воды: эксперт предупредил о проблемах

Вероятно, только треть Киева будет обеспечена горячей водой зимой. Аналогичная ситуация сложится и с теплоснабжением, предполагает эксперт.

Столица Украины не подготовилась к зиме с точки зрения обеспечения жителей теплом. Такое мнение в программе "Суперпозиция" высказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По его словам, ещё в 2024 году Харьков приобрел несколько газопоршневых установок, которые позволяют обеспечивать бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры в случае отсутствия электроэнергии. А в столице подобных альтернативных источников энергии нет.

Поэтому во время отключений света воды в кранах у киевлян нет, отметил эксперт.

Игнатьев добавил, что у большинства киевлян, не подключенных к системам локальных котельных, зимой просто не будет горячей воды.

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"Две трети столицы точно останутся без горячего водоснабжения, а в отношении системы теплоснабжения есть серьезные сомнения", — предупредил он.

Напомним, в КГГА сообщили, что не все объекты водоснабжения можно обеспечить генераторами. Значительная часть систем водоснабжения и водоотведения столицы требует создания отдельной энергетической инфраструктуры.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Киеве, систематически уничтожая энергетическую инфраструктуру. По его словам, жесткие графики и аварийные отключения электроэнергии в Украине будут оставаться постоянным явлением.

Кроме того, Фокус ранее выяснял, насколько близок коммунальный коллапс в Киеве.