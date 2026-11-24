У місті Українка на Київщині досі немає опалення. В мережі поширюються панічні настрої, тому Фокус вирішив розібратись в ситуації.

Акторка Антоніна Хижняк розповіла про катастрофічну ситуацію з опаленням у місті Українка на Київщині. Зірка кіно почала бити на сполох, адже на додачу до проблем із теплопостачанням місту загрожує відсутність каналізації.

Кореспондентка Фокусу з'ясувала, що на сьогодні мешканці міста дійсно сидять без опалення, проте енергетики скасували віялові відключення, щоб люди могли зігрітись за допомогою електроприладів. Крім того, активно ведуться роботи із запуску опалення.

За кошти резервного фонду державного бюджету для Українки придбали три блочно-модульні котельні. Наразі тривають організаційно-технічні заходи, необхідні для реалізації проєкту, повідомила Українська міська громада Обухівського району.

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"Водночас, триває реалізація проєкту реконструкції системи теплопостачання міста Українка за підтримки Київської обласної військової адміністрації", — інформують у громаді.

Чому виникла паніка

Кореспондентка Фокуса зазначає, що все через погану комунікацію місцевої влади та містян.

"Місцева влада ніяк не комунікує з городянами, звідси повзуть чутки та паніка. Одна з теорій змови: мер нібито хоче запровадити у місті надзвичайний стан", — каже вона.

Враження від ситуації та брак інформації підтверджують і колеги "Суспільного".

"Жителі не розуміють, чи планують відновлювати теплопостачання найближчим часом і до чого їм готуватися. Тому закликають чиновників вийти до громади та пояснити ситуацію", — зазначається у матеріалі.

Нині опалення вдалося забезпечити в медичних закладах, школах і дитячих садках. Для цього встановлюють твердопаливні котли. Вони мають поступово подавати тепло в магістральну мережу, щоб не допустити розмерзання труб, повідомили журналістам у мерії.

Нагадаємо, в Одеському регіоні фіксуються масштабні знеструмлення.

Через ситуацію, яка склалася у місті, з 23 до 27 листопада усі школи в Одесі працюватимуть дистанційно.