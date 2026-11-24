В городе Украинка Киевской области до сих пор нет отопления. В сети распространяются панические настроения, поэтому Фокус решил разобраться в ситуации.

Актриса Антонина Хижняк рассказала о катастрофической ситуации с отоплением в городе Украинка Киевской области. Звезда кино начала бить тревогу, ведь помимо проблем с теплоснабжением городу грозит отсутствие канализации.

Корреспондент Фокуса выяснила, что на данный момент жители города действительно остаются без отопления, однако энергетики отменили веерные отключения, чтобы люди могли согреться с помощью электроприборов. Кроме того, активно ведутся работы по запуску отопления.

За счет средств резервного фонда государственного бюджета для города Украинка были приобретены три блочно-модульные котельные. В настоящее время ведутся организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта, сообщила Украинская городская община Обуховского района.

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"В то же время продолжается реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения города Украинка при поддержке Киевской областной военной администрации", — сообщают в общине.

Почему возникла паника

Корреспондент Фокуса отмечает, что всё это из-за плохой коммуникации между местными властями и жителями города.

"Местные власти никак не общаются с горожанами, отсюда и берут начало слухи и паника. Одна из теорий заговора: мэр якобы хочет ввести в городе чрезвычайное положение", — говорит она.

Впечатления от сложившейся ситуации и недостаток информации подтверждают и коллеги из "Суспільного".

"Жители не понимают, планируется ли возобновить теплоснабжение в ближайшее время и к чему им готовиться. Поэтому они призывают чиновников выйти к жителям и объяснить ситуацию", — отмечается в материале.

В настоящее время удалось обеспечить отопление в медицинских учреждениях, школах и детских садах. Для этого устанавливаются твердотопливные котлы. Они должны постепенно подавать тепло в магистральную сеть, чтобы не допустить размораживания труб, сообщили журналистам в мэрии.

Напомним, что в Одесской области фиксируются масштабные отключения электроэнергии.

В связи с ситуацией, сложившейся в городе, с 23 по 27 ноября все школы в Одессе будут работать в дистанционном режиме.