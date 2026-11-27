Модульные котельные для города под Киевом заказали в мае, и через шесть месяцев они прибыли в Украину. Для котельных выделили площадки для установки, а тепло в квартирах появится ещё через полтора месяца.

Заместитель главы Киевской областной военной администрации Андрей Сташкив сообщил в комментарии "Суспильному", что в городе Украинка Обуховского района под Киевом возобновят теплоснабжение не раньше января 2027 года. После уничтожения россиянами Трипольской ТЭС (удары зимы-осени 2026 года) власти заказали три блочно-модульные котельные, которые будут работать на газе. Заказ оформили в мае: их уже изготовили и доставили в Украину. По словам Сташкива, монтаж трех котельных займет до шести недель.

"Городские власти готовят площадки для установки оборудования и проводят необходимые работы", — привело СМИ слова чиновника.

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По состоянию на начало зимы 2026–2027 годов в Украинке без отопления остались 62 многоквартирных дома, подтвердил Сташкив. Между тем три котельные будут вырабатывать по 7 МВт каждая, и этого вполне хватит для отопления города под Киевом [где до начала войны проживало около 16 тыс. человек — ред.]. Представитель Киевской ОГА пояснил, что Трипольская ТЭС как объект централизованного теплоснабжения была целью для РФ, а новое оборудование — значительно меньшего размера.

"Блочно-модульные котельные — это, по сути, решение, которое децентрализует систему теплоснабжения", — сказал он.

Сташкив также сообщил, что из-за проблем с теплоснабжением люди используют электрические обогреватели. Учитывая это, надзорные органы приняли решение не вводить в Украинке графики отключений света. Несмотря на такое решение, у людей пропадает свет, но это аварийные отключения из-за ударов РФ, пояснил чиновник. Чтобы люди не страдали от отсутствия света и тепла, ДТЭК и местные власти планируют увеличить количество ремонтных бригад, чтобы быстрее восстанавливать сеть.

"Эти работы [по установке котельных] выполняются в установленные сроки. Никто там не затягивает эти работы, мы хотим, чтобы эти блочно-модульные котельные были запущены как можно скорее", — подчеркнул Сташкив.

"Суспильне" также опубликовало заявление министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника по поводу Украинки. 27 ноября Калашник уточнил, что в городе под Киевом нет отопления в 62 многоэтажных домах и ещё в 3 тыс. частных домов. Министр сказал, что люди обогреваются "с помощью электропитания — отопление осуществляется через розетку".

Отсутствие отопления — какова ситуация в Украинке под Киевом

Отметим, что 24 ноября Фокус писал об отсутствии отопления в городе Украинка под Киевом. Из-за холодных батарей накануне морозов в местных пабликах начали распространяться панические настроения по поводу замерзших труб и катастрофических последствий для теплосети. Например, актриса Антонина Хижняк пожаловалась на холодные батареи и на то, что может возникнуть проблема с канализацией.

Местные власти разъяснили жителям, какова на самом деле ситуация и что делается для устранения последствий ударов РФ по Трипольской ТЭС. Украинская городская община Обуховского района заявила, что за счет бюджетных средств закупили котельные, но пока тепла не будет, так как продолжаются "организационно-технические мероприятия".

Отметим, что осенью 2026 года ВС РФ продолжили наносить удары по Трипольской ТЭС, которая уже не раз попадала под обстрелы. В компании "Центроэнерго" заявили, что россияне в очередной раз поразили генерирующее оборудование.

Напоминаем, что 14 ноября эксперт сообщил, что две трети жителей Киева могут остаться без горячей воды.