Под запретом также оказались публикации о ходе строительства защитных сооружений на инфраструктурных объектах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете публикации в СМИ информации о масштабах разрушений и уровне защиты объектов критической инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

В указе перечислены ряд мер, разработанных Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), направленных на усиление защиты и обороны инфраструктуры. В частности, речь идет о противовоздушной обороне и инженерной защите приоритетных объектов.

Важно

"План Путина — зима": Зеленский назвал города, которые Кремль хочет сломить в первую очередь

Один из пунктов предусматривает запрет на публикацию в СМИ данных о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры. Ограничение касается, в том числе, публикации данных об этапах и ходе строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения.

Видео дня

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, в "Укренерго" рассказали об изменении тактики РФ в отношении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский рассказал о подготовке Киева к зиме и ударам ВС РФ.