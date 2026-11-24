Зеленский сообщил, что Путин стремится сломить Украину. Для этого он воспользуется предстоящей зимой и морозами, чтобы сделать жизнь в украинских городах невозможной.

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает сломить Украину. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в первую очередь глава Кремля планирует сделать жизнь в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье невозможной.

"Сломать из-за отсутствия защиты и сломать для того, чтобы Украина ушла из Донбасса", — пояснил Зеленский.

По его словам, несмотря на разговоры об окончании войны, система Starshield то работает, то тормозится из-за ограничений. Он также добавил, что, кроме того, ракет для "Пэтриотов" не только становится меньше, но и до сих пор нет поставок.

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"Это происходит на фоне того, что план Путина — зима. Все данные об этом есть, разведка делится соответствующей информацией. Путин рассчитывает сломить Украину. Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье — в первую очередь эти города. Сломить из-за недостаточной защиты и сломить для того, чтобы Украина ушла из Донбасса", — отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что американская сторона отказывается подписывать соглашения о поставках противоракетного оружия. По мнению Зеленского, такая позиция США в отношении войны приводит к тому, что Америка ставит себя в очень неприятную ситуацию.

"С политической точки зрения это выглядит так, будто она действует в русле того, чего хочет Путин: заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы", — заявил он.

Хотя наступление России на линии фронта в Донецкой области на востоке Украины приостановилось, её авиаудары по городам становятся всё более сложными благодаря более широкому использованию реактивных беспилотников, которые трудно перехватить.

"В 2026 году Путин полностью изменил ход войны", — сказал Зеленский и добавил: "Теперь его армия ведет войну против гражданского населения. Поскольку предыдущий этап — войска против войск — не дал результатов".

Помимо энергетических объектов, Россия расширила свой список целей, включив в него объекты водоснабжения и мосты, соединяющие два берега реки Днепр в Киеве.

"Когда кто-то попадает в канализационное сооружение баллистической ракетой, можете ли вы представить, что это может быть случайностью?" — сказал Зеленский.

Напомним, Фокус сообщал, что Кабмин выступил с заявлением о том, что местные водоканалы должны представить графики, согласно которым промышленные предприятия будут сбрасывать сточные воды в общественную канализационную сеть. Планируется, что это будет происходить в обеденные или ночные часы, когда население в основном на работе или уже спит. Так власти пытаются улучшить ситуацию с водоснабжением и водоотведением. "Фокус" выяснил, как будут разрабатываться такие графики, что такое "водный блэкаут" и как в общинах пытаются спастись от него.

Кроме того, мы писали, что Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для системы Patriot, хотя союзники уже одобрили их поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче задерживает министр обороны США Пит Хегсет.