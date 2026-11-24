Зеленський повідомив, що Путін прагне зламати Україну. Для цього він використає прийдешню зиму та морози, щоб унеможливити життя в українських містах.

Російський диктатор Володимир Путін розраховує зламати Україну. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, передусім глава Кремля планує зробити неможливим життя у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

"Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", — пояснив Зеленський.

За його словами, попри розмови про закінчення війни Starshield то працює, то гальмується обмеженнями. Він також додав, що, крім цього, ракет для "петріотів" не тільки стає менше, а й досі нема поставок.

"Це паралельно з тим, що план Путіна – зима. Всі дані про це є, розвідка ділиться відповідними даними. Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя – передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", — зазначив Зеленський.

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Також він додав, що американська сторона не підписує поставки антибалістики. Така позиція США щодо війни зумовлює те, що Америка ставить себе в дуже неприємну ситуацію, вважає Зеленський.

"Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів", — заявив він.

Хоча просування Росії на лінії фронту в Донецькій області на сході України зупинилося, її повітряні обстріли міст стають дедалі складнішими завдяки ширшому використанню реактивних безпілотників, які важко перехопити.

"У 2026 році Путін повністю змінив хід війни", – сказав Зеленський і додав: "Тепер його армія веде війну проти цивільного населення. Оскільки попередній етап – війська проти військ – не дав результатів".

Окрім енергетичних об'єктів, Росія розширила свій список цілей, включивши до нього інфраструктуру водопостачання та мости, що з'єднують два береги річки Дніпро в Києві.

"Коли хтось влучає в каналізаційну споруду балістичною ракетою, чи можете ви уявити, що це може бути випадково?" — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кабмін виступив з заявою про те, що місцеві водоканали мають покласти на стіл графіки, за якими промисловість скидатиме стічні води до загальної каналізаційної мережі. Планується, що це буде відбуватись в обідні чи нічні години, коли населення здебільшого на роботі чи вже спить. Так влада намагається покращити ситуацію з водопостачанням та відведенням. Фокус з'ясував, як розроблятимуть такі графіки, що таке водний блекаут та як у громадах намагаються врятуватися від нього.

Також ми писали, що Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили їх постачання та оплатили озброєння. Рішення про передачу затримує міністр оборони США Піт Гегсет.