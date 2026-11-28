Під забороною також опинилися публікації про стан будівництва захисних споруд на інфраструктурних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону публікувати в медіа інформацію про масштаби руйнувань та рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

В указі перелічено низку заходів, розроблених Радою національної безпеки і оборони України (РНБО), що направлені на посилення захисту і оборони інфраструктури. Зокрема йдеться про протиповітряну оборону та інженерний захист пріоритетних об'єктів.

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Один з пунктів передбачає заборону висвітлення у ЗМІ дані про наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Обмеження стосується, в тому числі, публікації даних про етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення.

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Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про зміну тактики РФ щодо атак по українській енергетичній інфраструктурі.

Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський розповів про підготовку Києва до зими та ударів ЗС РФ.