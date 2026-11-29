Після того, як тиждень тому Україна атакувала новітній російський корвет "Меркурій" і потопила його в порту Бенгазі в Лівії, Москва вирішила переглянути заходи щодо захисту своїх баз у цій країні.

Росія планує задіяти морський патрульний літак Іл-38 для пошуків судна, з якого, за твердженням України, були запущені безпілотники, що атакували російські кораблі в порту Бенгазі та поблизу нього, повідомляє французьке видання Intelligence Online, яке спеціалізується на діяльності розвідувальних служб.

За інформацією The War Zone, Іл-38, виробництво якого було припинено на початку 1970-х років, здатний перебувати в повітрі до 13 годин і оснащений цілою низкою датчиків, призначених для виявлення та відстеження кораблів і підводних човнів.

Посиливши повітряне спостереження, Росія сподівається виявити судно-носій та/або виявити нові хвилі атак морських безпілотників.

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Як повідомляла Служба безпеки України, для проведення операції з ліквідації корвета було задіяно 7 безпілотних катерів українського виробництва, які доставили до визначеної локації та спустили на воду з так званого "материнського судна". Саме його й збираються шукати росіяни.

Не літаком єдиним: як РФ і Лівія посилюють захист порту в Бенгазі

Також Москва планує поставити кілька радіолокаційних комплексів спостереження за морською обстановкою "Моноліт-Б" силам лідера Лівійської національної армії Халіфи Хафтара. Раніше такі ж комплекси використовувалися в Сирії для спостереження за прибережною зоною

"Очікується, що в операції візьмуть участь військовослужбовці "Африканського корпусу"", — пише The War Zone з посиланням на публікацію Intelligence Online.

Також для посилення захисту портових об’єктів у Лівії розгорнули групи російських і лівійських операторів FPV-дронів. Операція проводиться за підтримки російських розвідувальних безпілотників "Орлан-10", а мета розгортання цих сил — запобігти новим атакам українських морських безпілотників Sargan 3000.

У порту також перебувають військовослужбовці 20-го батальйону спеціальних операцій Лівійської національної армії. Підрозділ пройшов підготовку з ведення бойових дій із використанням безпілотників у Білорусі під керівництвом колишніх співробітників російської приватної військової компанії "Вагнер" і тепер задіяний для посилення захисту.

Влада Лівії на цьому не зупинилася. Як свідчать супутникові знімки, наступного дня після атаки морських безпілотників було перекрито частину гавані, де затонув корвет "Меркурій".

У Бенгазі посилили охорону порту після атаки безпілотників Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна й надалі вистежуватиме та атакуватиме в міжнародних водах російські судна, які перевозять зброю, аби потім використовувати її у війні.

22 листопада моніторингові канали повідомили, що в результаті удару безпілотників у порту Бенгазі було знищено ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий". Його використовували для супроводу та охорони російських транспортних суден, зокрема тих, що перевозили військові вантажі.

Вже наступного дня заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні засудив удар по корвету РФ "Меркурій" і порівняв цю атаку з оголошенням війни, закликавши ООН провести розслідування інциденту.