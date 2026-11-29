РФ отправит самолет на поиски украинского судна, с которого был атакован "Меркурий"
После того, как Украина неделю назад атаковала новейший российский корвет "Меркурий", потопив его, в порту Бенгази в Ливии, Москва решила пересмотреть защиту своих баз в этой стране.
Россия планирует задействовать морской патрульный самолет Ил-38 для поисков судна, с которого, по утверждению Украины, были запущены беспилотники, атаковавшие российские корабли в порту Бенгази и вблизи него, сообщает французское издание Intelligence Online, которое специализируется на работе разведок.
По информации The War Zone, Ил-38, производство которого завершилось в начале 1970-х годов, способен находиться в воздухе до 13 часов и оснащен целым рядом датчиков, предназначенных для обнаружения и отслеживания кораблей и подводных лодок.
Усилив воздушное наблюдения, Россия надеется обнаружить судно-носитель и/или выявить новые волны атак морских беспилотников.
Как сообщала Служба безопасности Украины, для проведения операции по ликвидации корвета были задействованы 7 безэкипажных катеров украинского производства, которые доставили на определенную локацию и спустили на воду из так называемого "материнского судна". Его-то и собираются искать россияне.
Не самолетом единым: как РФ и Ливия усиливают защиту порта в Бенгази
Также Москва планирует поставить несколько радиолокационных комплексов наблюдения за морской обстановкой "Монолит-Б"" силам лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Ранее такие же использовались в Сирии для наблюдения за прибрежной зоной
"Ожидается, что в операции примут участие военнослужащие "Африканского корпуса"", — пишет The War Zone со ссылкой на публикацию Intelligence Online.
Также для усиления защиты портовых объектов в Ливии развернули группы российских и ливийских операторов FPV-дронов. Операция проводится при поддержке российских разведывательных беспилотников "Орлан-10", а цель развертывания этих сил — предотвратить новые атаки украинских морских беспилотников Sargan 3000".
В порту находятся и военнослужащие 20-го батальона специальных операций Ливийской национальной армии. Подразделение прошло подготовку по ведению боевых действий с использованием беспилотников в Беларуси под руководством бывших сотрудников российской частной военной компании "Вагнер" и теперь задействовано для усиления защиты.
Власти Ливии на этом не остановились. Как свидетельствуют спутниковые снимки, на следующий день после атаки морских беспилотников была перекрыта часть гавани, где затонул корвет "Меркурий".
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит выслеживать и атаковать в международных водах российские суда, которые перевозят оружие, чтобы потом использовать его в войне.
22 ноября мониторинговые каналы сообщили, что в результате удара беспилотников в порту Бенгази был уничтожен ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий". Его использовали для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы.
Уже на следующий день заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни осудил удар по корвету РФ "Меркурий" и сравнил эту атаку с объявлением войны, призвав ООН провести расследование инцидента.