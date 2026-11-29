После того, как Украина неделю назад атаковала новейший российский корвет "Меркурий", потопив его, в порту Бенгази в Ливии, Москва решила пересмотреть защиту своих баз в этой стране.

Россия планирует задействовать морской патрульный самолет Ил-38 для поисков судна, с которого, по утверждению Украины, были запущены беспилотники, атаковавшие российские корабли в порту Бенгази и вблизи него, сообщает французское издание Intelligence Online, которое специализируется на работе разведок.

По информации The War Zone, Ил-38, производство которого завершилось в начале 1970-х годов, способен находиться в воздухе до 13 часов и оснащен целым рядом датчиков, предназначенных для обнаружения и отслеживания кораблей и подводных лодок.

Усилив воздушное наблюдения, Россия надеется обнаружить судно-носитель и/или выявить новые волны атак морских беспилотников.

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Как сообщала Служба безопасности Украины, для проведения операции по ликвидации корвета были задействованы 7 безэкипажных катеров украинского производства, которые доставили на определенную локацию и спустили на воду из так называемого "материнского судна". Его-то и собираются искать россияне.

Не самолетом единым: как РФ и Ливия усиливают защиту порта в Бенгази

Также Москва планирует поставить несколько радиолокационных комплексов наблюдения за морской обстановкой "Монолит-Б"" силам лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Ранее такие же использовались в Сирии для наблюдения за прибрежной зоной

"Ожидается, что в операции примут участие военнослужащие "Африканского корпуса"", — пишет The War Zone со ссылкой на публикацию Intelligence Online.

Также для усиления защиты портовых объектов в Ливии развернули группы российских и ливийских операторов FPV-дронов. Операция проводится при поддержке российских разведывательных беспилотников "Орлан-10", а цель развертывания этих сил — предотвратить новые атаки украинских морских беспилотников Sargan 3000".

В порту находятся и военнослужащие 20-го батальона специальных операций Ливийской национальной армии. Подразделение прошло подготовку по ведению боевых действий с использованием беспилотников в Беларуси под руководством бывших сотрудников российской частной военной компании "Вагнер" и теперь задействовано для усиления защиты.

Власти Ливии на этом не остановились. Как свидетельствуют спутниковые снимки, на следующий день после атаки морских беспилотников была перекрыта часть гавани, где затонул корвет "Меркурий".

В Бенгази усилили защиту порта после атаки беспилотников Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит выслеживать и атаковать в международных водах российские суда, которые перевозят оружие, чтобы потом использовать его в войне.

22 ноября мониторинговые каналы сообщили, что в результате удара беспилотников в порту Бенгази был уничтожен ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий". Его использовали для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы.

Уже на следующий день заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни осудил удар по корвету РФ "Меркурий" и сравнил эту атаку с объявлением войны, призвав ООН провести расследование инцидента.