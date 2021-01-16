В аеропорту Франкфурта проходить поліцейська операція, двох осіб затримали

За даними німецьких ЗМІ, чоловік і жінка залишили валізи біля стійок паспортного контролю й вигукували "Аллах акбар".

В аеропорту Франкфурта проходить поліцейська спецоперація, через яку повітряну гавань частково перекрили, а пасажирів евакуювали. Про це повідомляється в Twitter аеропорту.

"Беручи до уваги триваюче поліцейське розслідування в аеропорту Франкфурта, ми просимо вас утриматися від домислів і неналежних коментарів із приводу інциденту, а також від публікації відео. Ми будемо тримати вас у курсі, як тільки отримаємо новини від влади", — сказано в повідомленні.

У цей час закрита частина першого терміналу, регіональний залізничний вокзал і перехід до поїздів далекого прямування.

За попередніми даними, операція проходить у зв'язку з виявленням безхазяйного багажу.

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Як повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine з посиланням на представника франкфуртської поліції, о 18:00 за місцевим часом чоловік і жінка залишили валізи біля стійок паспортного контролю і вигукували "Аллах акбар". Вони були затримані на місці.

Чемодан розкрили фахівці з вибухових речовин. Однак, як повідомив співрозмовник газети, в ньому не було ні вибухівки, ні зброї.

Свідки повідомили, що в терміналі з парою знаходилася третя людина. Цю людину досі шукають.

Нагадаємо, 30 грудня в аеропорту Адена, що в Ємені, в момент прибуття нового уряду прогриміло кілька вибухів. П'ятеро людей загинули, близько 20 поранені. Вибух стався в терміналі аеропорту Адена до того, як міністри вийшли з літака.