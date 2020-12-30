Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена в момент прибытия правительства (видео)

Пять человек погибли, около 20 ранены.

В аэропорту Адена, что в Йемене в момент прибытия нового правительства прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Пять человек погибли, около 20 ранены. Взрыв произошел в терминале аэропорта Адена до того, как министры вышли из самолета. Президент йеменского правительства и его члены не пострадали в результате нападения и были доставлены в безопасное место.

Взрыв был мощным и сопровождался возгоранием, есть предварительная информация о беспилотнике, использованном в атаке.

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Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.

Напомним, в центре американского города Нэшвил (штат Теннесси) рано утром 25 декабря взорвался фургон, в результате чего пострадали несколько людей и повреждены десятки зданий, а в России неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство возле здания управления ФСБ в селе Учкекен в Карачаево-Черкессии. Пострадали шестеро человек, находившихся на месте. Пятеро раненых — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ. У всех – осколочные ранения.