В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция, двух человек задержали

По данным немецких СМИ, мужчина и женщина оставили чемоданы возле стоек паспортного контроля и выкрикивали "Аллах акбар".

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская спецоперация, из-за которой воздушную гавань частично перекрыли, а пассажиров эвакуировали. Об этом сообщается в Twitter аэропорта.

"Принимая во внимание продолжающееся полицейское расследование в аэропорту Франкфурта, мы просим вас воздерживаться от домыслов и ненадлежащих комментариев по поводу инцидента, а также от публикации видео. Мы будем держать вас в курсе, как только получим новости от властей", — сказано в сообщении.

В настоящее время закрыта часть первого терминала, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.

По предварительным данным, операция проходит в связи с обнаружением бесхозного багажа.

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Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на представителя франкфуртской полиции, в 18:00 по местному времени, мужчина и женщина оставили чемоданы возле стоек паспортного контроля и выкрикивали "Аллах акбар". Они были задержаны на месте.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Однако, как сообщил собеседник газеты, в нем не было ни взрывчатки, ни оружия.

Свидетели сообщили, что в терминале с парой находился третий человек. Этого человека все еще ищут.

Напомним, 30 декабря аэропорту Адена, что в Йемене в момент прибытия нового правительства прогремело несколько взрывов. Пять человек погибли, около 20 ранены. Взрыв произошел в терминале аэропорта Адена до того, как министры вышли из самолета.