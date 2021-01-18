"Кокаїнові" бегемоти Пабло Ескобара поставили під загрозу екосистему Колумбії

Перших тварин наркобарон нелегально ввіз у країну в 1980-х роках для свого зоопарку.

Колумбія може зіткнутися з неконтрольованим розмноженням бегемотів, яких ще в 1980-х роках нелегально ввіз у країну з Африки наркобарон Пабло Ескобар для свого приватного зоопарку, передає Telegraph.

Після того, як в 1993 році наркобарон був убитий владою, його величезний маєток разом із зоопарком перейшов під контроль держави. Тварин із зоопарку розподілили по звіринцях, але чотири бегемота, яких преса охрестила «кокаїновими», залишилися без нагляду в ставку.

Відсутність реальних загроз і сприятливий клімат призвели до того, що з чотирьох кількість тварин збільшилася в рази і зараз коливається в районі 80-100 осіб. Вони буквально тероризують озера і річки країни, отруюючи все навколо своїми фекаліями і сечею, які є дуже токсичними для екосистеми.

За словами еколога Наталі Кастельбланко-Мартінес, в місцях проживання бегемотів у воді вже помітне зростання концентрації фосфатів та азоту. Вони також здатні розносити паразитів і інфекції, небезпечні для людини та інших тварин.

За прогнозами вчених, до 2040 року їх кількість може зрости до півтори тисячі, і стримувати їх подальше поширення вже буде неможливо.

Урядовий захисник навколишнього середовища Девід Ечеверрі Лопес відзначає, що єдиний спосіб подолати проблему — почати відстріл «зайвих» особин, оскільки інші методи на цьому етапі вже не працюють.

"Кастрація також могла бути ефективною, якби офіційні особи надали достатньо ресурсів для програми на ранньому етапі, але зараз єдиний варіант — вибракування", — заявив він.

Нагадаємо, в київському зоопарку з'явився бегемот з Франції на ім'я Хіпполіт. А в зоопарку Філадельфії народилося дитинча рідкісного виду листяних мавп лангур Франсуа.