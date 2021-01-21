В ОАЕ зареєстрували російську вакцину від коронавірусу Супутник V

Угорщина також реєструє російську вакцину від COVID-19.

Об'єднані Арабські Емірати заявили, що схвалили російську вакцину Супутник V від COVID-19, повідомляють державні ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, передає Reuters.

"Результати дослідження продемонстрували ефективність вакцини в запуску сильного антитіла проти вірусу, її безпеку для використання і відповідність міжнародним стандартам безпеки та ефективності", — йдеться в заяві.

Повідомляється, що в ОАЕ пройшла фаза третя фаза клінічних випробувань вакцини.

Крім того, Угорщина також зареєструвала російську вакцину.

Генеральний директор Угорського національного інституту фармації та харчування Матянш Сентівані заявив, що в Угорщині дозволено використання російської вакцини від коронавірусу Супутник V терміном на шість місяців з можливим продовженням. Про це повідомляє Politico.

"Ми дали дозвіл на використання на території Угорщини", — сказав Матяш Сентівані, глава Угорського національного інституту фармації та харчування.

Виступаючи ввечері на угорському державному телебаченні, Сентівані сказав, що дозвіл був виданий на шість місяців і "може бути продовжено один раз ще на шість місяців".

Проте, незрозуміло, коли вакцина стане доступною для жителів Угорщини: державні ЗМІ повідомили, що інститут фармації й харчування очікує відповіді від Національного центру громадської охорони здоров'я, який, як очікується, протягом декількох тижнів зробить висновок щодо вакцині.

Наразі застосування вакцини "Супутник V" дозволено в Росії, Білорусі та Туркменістані, Сербії, Угорщині, Аргентині, Венесуелі, Парагваї, Болівії, ОАЕ, Алжирі та Палестині.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії першою у світі зареєстрували вакцину проти COVID-19, а одна з його дочок вже перевірила вакцину на собі. Уже наступного дня президент Філіппін Родріго Дутерте схвалив пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини "Супутник V".

6 січня творці вакцини "Супутник V" заявили, що їхнім препаратом прищепили вже більше 1 мільйона жителів Росії.