В ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V

Венгрия также регистрирует российскую вакцину от COVID-19.

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что одобрили российскую вакцину Спутник V от COVID-19, сообщают государственные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения, передает Reuters.

"Результаты исследования продемонстрировали эффективность вакцины в запуске сильного антитела против вируса, ее безопасность для использования и соответствие международным стандартам безопасности и эффективности", — сказано в заявлении.

Сообщается, что в ОАЭ прошла фаза третья фаза клинических испытаний вакцины.

Кроме того, Венгрия также зарегистрировала российскую вакцину.

Генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания Матьянш Сентивани заявил, что в Венгрии выдано разрешение на использование российской вакцины от коронавируса Спутник V сроком на шесть месяцев с возможным продлением. Об этом сообщает Politico.

"Мы дали разрешение на использование на территории Венгрии", — сказал Матьяш Сентивани, глава Венгерского национального института фармации и питания.

Выступая вечером по венгерскому государственному телевидению, Сентиваньи сказал, что разрешение было выдано на шесть месяцев и "может быть продлено один раз еще на шесть месяцев".

Тем не менее, неясно, когда вакцина станет доступной для жителей Венгрии: государственные СМИ сообщили, что институт фармации и питания ожидает ответа от Национального центра общественного здравоохранения, который, как ожидается, в течение нескольких недель вынесет заключение по вакцине.

На данный момент применение вакцины "Спутник V" разрешено в России, Беларуси и Туркменистане, Сербии, Венгрии, Аргентине, Венесуэле, Парагвае, Боливии, ОАЭ, Алжире и Палестине.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины "Спутник V".

6 января создатели вакцины "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.