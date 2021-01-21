Вакцину "Супутник V" хочуть схвалити в ЄС: Меркель запропонувала допомогу Німеччини

Канцлер Німеччини заявила, що незважаючи на політичні розбіжності, вона відкрито лобіює підтримку препарату німецьким регулятором.

Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про те, що запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну підтримку німецького регулятора, необхідну для схвалення російської вакцини "Супутник V" у Європейському медичному агентстві (EMA). Про це політик заявила, відповідаючи на запитання на брифінгу в четвер, 21 січня.

"Росія наразі звернулася в Європейське медичне агентство, і я запропонувала нашому Інституту Пауля Ерліха надати підтримку РФ в проходженні цієї процедури в ЕМА", — зазначила канцлер, відповідаючи на запитання на брифінгу, передає німецька газета "The Local".

У матеріалі уточнюється, що російська влада подала заявку на реєстрацію "Sputnik V" у Європейському Союзі в середу, 20-го січня. Власне, цю інформацію й прокоментувала Меркель.

"Не зважаючи на всі політичні розбіжності, які наразі великі, ми, тим не менш, можемо працювати разом в умовах пандемії в гуманітарній сфері. І якщо ця вакцина буде схвалена EMA, тоді можна буде говорити про спільне виробництво або також про використання", — зазначила політик.

Меркель додала, що мова йде про підтримку в оформленні відповідної документації для проходження процедури схвалення.

Як зазначає російське інформагентство "РИА", канцлеру Німеччини також поставили запитання про зміст її бесіди з Путіним на початку січня, зокрема, про інтерес до російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У відповідь Меркель заявила, що вважає зазначену вакцину "хорошою річчю".

Як відомо, інститут Пауля Ерліха безпосередньо підпорядковується німецькому МОЗ і є регулюючим органом в галузі медицини в ФРН.

Зокрема, у ЄС регулювання обігу лікарських препаратів "регулюється серед усіх держав-членів" на підставі загального зводу норм, а затвердження того чи іншого препарату проходить спершу національні компетентні органи-регулятори, потім вищевказану експертизу в ЕМА ( "European Medicines Agency"), а після — виноситься на затвердження Єврокомісією.

Завдяки цій "гармонізації" лікарські препарати на території ЄС можуть реєструватися одночасно у всіх країнах ЄС, а також Європейської економічної зони за допомогою централізованої процедури, яка здійснюється під наглядом EMA.

Варто зазначити, що EMA — не єдиний міжнародний орган, який бере участь у схваленні хімічних і лікарських препаратів. Так, нещодавно Туреччина відхилила можливість застосування російської вакцини "Супутник V" у зв'язку з тим, що остання не проходила випробувань за стандартом GLP ("Належна лабораторна практика"), який проводиться Європейським Хімічним Агентством ( "The European Chemicals Agency", ECHA) .