Вакцину "Спутник V" хотят одобрить в ЕС: Меркель предложила помощь Германии

Канцлер германии заявила, что несмотря на политические разногласия, она открыто лоббирует поддержку препарата немецким регулятором.

Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что предложила президенту РФ Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора, необходимую для одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA). Об этом политик заявила, отвечая на вопросы на брифинге в четверг, 21 января, передает российское

"Россия в настоящее время обратилась в Европейское медицинское агентство, и я предложила нашему Институту Пауля Эрлиха оказать поддержку РФ в прохождении этой процедуры в ЕМА", – отметила канцлер, отвечая на вопросы на брифинге, передает немецкая газета "The Local".

В материале уточняется, что российские власти подали заявку на регистрацию "Sputnik V" в Европейском Союзе в среду, 20-го января. Собственно, эту информацию и прокомментировала Меркель.

"Несмотря на все политические разногласия, которые в настоящее время велики, мы, тем не менее, можем работать вместе в условиях пандемии в гуманитарной сфере. И если эта вакцина будет одобрена EMA, тогда можно будет говорить о совместном производстве или также об использовании", – отметила политик.

Меркель добавила, что речь идет, о поддержке в оформлении соответствующей документации, для прохождения процедуры одобрения.

Как отмечает российское информагентство "РИА", Канцлеру Германии также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". В ответ Меркель заявила, что считает указанную вакцину "хорошей вещью".

Как известно, институт Пауля Эрлиха напрямую подчиняется немецкому Минздраву и является регулирующим органом в области медицины в ФРГ.

В частности, в ЕС регулирование обращения лекарственных препаратов "гармонизируется среди всех государств-членов" на основании общего свода норм, а утверждение того или иного препарата проходит сперва национальные компетентные органы-регуляторы, затем вышеуказанную экспертизу в ЕМА ("European Medicines Agency"), а после – выносится на утверждение Еврокомиссией.

Благодаря этой "гармонизации" лекарственные препараты на территории ЕС могут регистрироваться одновременно во всех странах ЕС, а также Европейской экономической зоны при помощи централизованной процедуры, которая осуществляется под надзором EMA.

Следует отметить, что это EMA – не единственный международный орган, принимающий участие в одобрении химических и лекарственных препаратов. Так, недавно Турция отклонила возможность применения российской вакцины "Спутник V", в связи с тем, что последняя не проходила испытаний по стандарту GLP ("Надлежащая лабораторная практика"), которым проводится Европейским Химическим Агентством ("The European Chemicals Agency", ECHA).