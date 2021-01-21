У Польщі на "Марші Кобіт" відбулися зіткнення, постраждали 11 жінок (фото, відео)

Бійка сталася через те, що копи витягли з натовпу літнього чоловіка і збиралися його затримати.

У четвер, 21 січня "Жіночий марш" ( "Strajk Kobiet") у Варшаві "відкрив сезон" польських протестів перекриттям кільцевої розв'язки "де Голля" на кілька десятків хвилин. Як повідомили організатори акції, присутні перекрили проспект "протестуючи проти постанови Конституційного суду щодо закону про заборону проведення абортів".

Юрба в кілька сотень людей скандувала сторону поліцейських: "Трохи синього і трохи коричневого", "Знімай форму, вибачся перед мамою!", "Це війна!".

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Як зазначає місцеве видання "Ddziennik.pl", через кілька десятків хвилин сотні демонстрантів з кільцевої розв'язки рушили на Майдан Трьох Хрестів в центральному районі Варшави Середмістя, де вже були групи протестувальників, а звідти — попрямували до будівлі Сейму.

"Значні сили поліції були присутні як у районі площі на Трьох Хрестах, так і біля Сейму. Костел Святого Олександра на перебуває під посилено охороною поліції. Перед Сеймом поставили перила", — зазначає видання.

Головне гасло протестувальників: "Ми проти репресій з боку влади по відношенню до жінок!". Як зазначає "БЕЛТА", публікуючи відео активістів з місця подій, на вулиці Рондо-Дмовського сталася бійка із силовиками, відразу після того як поліцейські витягли з натовпу літнього чоловіка і зібралися його затримувати. Присутні навколо протестувальники кричали "Відпусти!".

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"Частина протестувальників і журналістів були залиті сльозогінним газом і побиті палицями", — повідомляється в огляді агентства. Так, не зважаючи на прес-карту і пов'язку з написом "Преса", варшавська поліція залила газом журналіста однієї з найбільших польських газет.

Зокрема, фотокореспонденту "Wyborcza" поліцейські потрапили сльозогінним газом прямо в око, з відстані в кілька сантиметрів. "Мене почав штовхати поліцейський. Я сказав, що я журналіст, і попросив його не чіпати мене. Через секунду він розпорошив балончик мені прямо в очі", — повідомив постраждалий журналіст Єжи Новицький.

"Декільком людям — після застосування сльозогінного газу — у тому числі поліцейським, довелося допомогти швидкій допомозі", — зазначає репортер місцевого видання "Оnet.pl". Крім того, за даними видання, у ході поліцейської операції, під приводом порушення карантинних заходів та соціальної дистанції, правоохоронці ідентифікували 213 осіб.

Як зазначив прес-секретар Варшавського поліцейського управління комісар Сильвестер Марчак: "До суду буде подано понад 190 заяв, а в санепідслужби буде відправлено 197 нот".

Крім того, близько 10 осіб, за його словами, "порушили фізичну недоторканність співробітників поліції". При цьому, за даними видання, щонайменше 11 жінок були арештовані після акції у Варшаві.

Нагадаємо: протести в Польщі пов'язані з ухваленою в країні забороною аборту навіть за медичними показаннями, що спричинила "клерикальний поворот", йдуть уже не перший місяць. У протестувальників швидко з'явилися опоненти в особі польських праворадикальних і футбольних хуліганів, які нещодавно вийшли на захист польських костьолів, охороняючи культові споруди від розлючених жінок.