В Польше на "Марше Кобит" произошли столкновения, пострадали 11 женщин (фото, видео)

Драка произошла из-за того, что копы вытащили из толпы пожилого мужчину и собирались его задержать.

В четверг, 21 января "Женский марш" ("Strajk Kobiet") в Варшаве "открыл сезон" польских протестов перекрытием кольцевой развязки "де Голля" на несколько десятков минут. Как сообщили организаторы акции, собравшиеся перекрыли проспект "протестуя против постановления Конституционного суда относительно закона за запрет проведения абортов".

Собравшаяся толпа в несколько сотен человек скандировала сторону полицейских: "Немного синего и немного коричневого", "Снимай форму, извинись перед мамой!", "Это война!".

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Как отмечает местное издание "Ddziennik.pl", через несколько десятков минут сотни демонстрантов с кольцевой развязки двинулись на Площадь Трех Крестов в центральном районе Варшавы Средместь, где уже были группы протестующих, а оттуда – направились к зданию Сейма.

"Значительные силы полиции присутствовали как в районе площади на Трех Крестах, так и у ​​Сейма. Костел Святого Александра на находится под усиленно охраной полиции . Перед Сеймом поставили перила", – отмечает издание.

Главный лозунг протестующих: "Мы против репрессий со стороны властей в отношении женщин!". Как отмечает "БЕЛТА", публикуя видео присутсвовавших на месте события активистов, на улице Рондо-Дмовского произошла драка с силовиками, сразу после того как полицейские вытащили из толпы пожилого мужчину и собрались его задерживать. Собравшиеся вокруг протестующие, кричали "Отпусти!".

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"Часть протестующих и освещающих протест журналистов были залиты слезоточивым газом и избиты дубинками", – сообщается в обзоре агентства. Так, не глядя на пресс-карту и повязку с надписью "Пресса", варшавская полиция залила газом журналиста одной из крупнейших польских газет.

В частности, фотокорреспонденту "Wyborcza" полицейские попали слезоточивым газом прямо в глаз, с расстояния в несколько сантиметров. "Меня начал толкать милиционер. Я сказал, что я журналист, и попросил его не трогать меня. Через секунду он распылил баллончик мне прямо в глаза", – сообщил пострадавший журналист Енджей Новицкий.

"Нескольким людям – после применения слезоточивого газа – в том числе полицейским, пришлось помочь скорой помощи", – отмечает репортер местного издание "Оnet.pl". Кроме того, по данным издания в ходе полицейской операции, под предлогом нарушения карантинных мер и социальной дистанции, правоохранители идентифицировали 213 человек.

Как отметил пресс-секретарь Варшавского полицейского управления комиссар Сильвестер Марчак: "В суд будет подано более 190 заявлений, а в санэпидслужбу будет отправлено 197 нот".

Кроме того, около 10 человек, по его словам, "нарушили физическую неприкосновенность сотрудников полиции". При этом, по данным издания, по меньшей мере 11 женщин были арестованы после акции в Варшаве.

Напомним, протесты в Польше связанные с принятым в стране запретом аборта даже по медицинским показаниям и сопутствовавшем этому "клерикальным поворотом", идут уже не первый месяц. У протестующих быстро появились оппоненты в лице польских праворадикальных и футбольных хулиганов, которые недавно вышли на защиту польских костелов, охраняя культовые сооружения от разъяренных женщин.