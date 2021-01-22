ІДІЛ взяла відповідальність за вибух у Багдаді

Місцева влада назвала вибух можливою ознакою відродження "Ісламської держави".

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Багдаді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пов'язане з терористами агентство Amaq.

Місцева влада назвала вибух можливою ознакою відродження "Ісламської держави".

Нагадуємо, два терористи-смертники здійснили самопідрив на ринку в центрі Багдада. Таких вибухів у Багдаді майже не було з 2017 року — з тих пір, як "Ісламська держава" зазнала воєнної поразки в Іраку.

Смертники підірвали себе в момент, коли їх переслідували сили безпеки. Унаслідок вибуху в столиці Іраку десятки людей загинули або були поранені.

Раніше повідомлялося про потужний вибух у Мадриді, який забрав життя кількох людей.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Толедо. Вибух був гучним і потужним. За попередньою версією, вибухнув газ.

Вибух знищив три поверхи, на місці працювали десятки одиниць техніки екстрених служб.