ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Багдаде
Местные власти назвали взрыв возможным признаком возрождения "Исламского государства".
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.
Местные власти назвали взрыв возможным признаком возрождения "Исламского государства".
Напомим, два террориста-смертника совершили самоподрыв на рынке в центре Багдада. Таких взрывов в Багдаде почти не было с 2017 года – с тех пор, "Исламское государство" потерпело военное поражение в Ираке.
Смертники взорвали себя в момент, когда их преследовали силы безопасности. В результате взрыва в столице Ирака десятки человек погибли или были ранены.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Мадриде, который унес жизни нескольких человек.
ЧП произошло на улице Толедо. Взрыв был громким и мощным. По предварительной версии, взорвался газ.
Взрыв уничтожил три этажа, на месте работали десятки единиц техники экстренных служб.