ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Багдаде

Местные власти назвали взрыв возможным признаком возрождения "Исламского государства".

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.

Местные власти назвали взрыв возможным признаком возрождения "Исламского государства".

Напомим, два террориста-смертника совершили самоподрыв на рынке в центре Багдада. Таких взрывов в Багдаде почти не было с 2017 года – с тех пор, "Исламское государство" потерпело военное поражение в Ираке.

Смертники взорвали себя в момент, когда их преследовали силы безопасности. В результате взрыва в столице Ирака десятки человек погибли или были ранены.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Мадриде, который унес жизни нескольких человек.

ЧП произошло на улице Толедо. Взрыв был громким и мощным. По предварительной версии, взорвался газ.

Взрыв уничтожил три этажа, на месте работали десятки единиц техники экстренных служб.