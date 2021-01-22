У центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал (відео)

Непритомного чоловіка відвезли до лікарні, у нього 50% опіків тіла.

У центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал перед будинком уряду. Про це повідомляє TUT.by.

Полум'я з чоловіка збили охоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого без тями. У нього 50% опіків тіла.

"Уточнюються обставини, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Ми встановлюємо особу постраждалого чоловіка, як тільки стануть відомі всі обставини — ми обов'язково про це розповімо", — повідомила виданню офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

[ + – ]

Нагадаємо, у жовтні в Нижньому Новгороді головна редакторка місцевого інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна підпалила себе перед будівлею міського управління Міністерства внутрішніх справ. Перед тим як скоїти самоспалення Славіна написала пост у себе у Facebook: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

Раніше в Білорусі помер 36-річний чоловік, який облився бензином і підпалив себе біля будівлі РВВС.