В центре Минска мужчина совершил самоподжог (видео)

Мужчину отвезли в больницу без сознания, у него 50% ожогов тела.

В центре Минска мужчина совершил самоподжог перед домом правительства. Об этом сообщает TUT.by.

Пламя с мужчины сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего без сознания. У него 50% ожогов тела.

"Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства — мы обязательно об этом расскажем", — сообщила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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Напомним, в октябре в Нижнем Новгороде главред местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя перед зданием городского управления Министерства внутренних дел. Перед тем как совершить самосожжение Славина написала пост у себя в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Ранее в Беларуси умер 36-летний мужчина, который облился бензином и поджег себя возле здания РОВД.