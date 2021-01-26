У Росії на 65 році життя помер колишній віце-прем'єр Сергій Приходько

Попередня причина смерті Приходька — не зміг подолати хворобу Лу Геріга.

Колишній віце-прем'єр і екс-керівник апарату російського уряду Сергій Приходько помер на 65 році життя, — передає РБК.

Прес-служба уряду Росії підтвердила смерть колишнього чиновника. За даними видання "Коммерсант", чиновник помер через боковий аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга). Цю інформацію журналістам підтвердили родичі покійного.

Сергій Приходько — народився в 1957 році в Москві. Навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин. Мав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Працював заступником адміністрації президента РФ в 1998-2004 роках. Був помічником президента з 1997 по 1998 і з 2004 по 2012 роки. Із січня 2020 працював помічником прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Хвороба Лу Геріга — прогресуюче, невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи. Відбувається ураження як верхніх (моторна кора головного мозку), так і нижніх (передні роги спинного мозку і ядра черепних нервів) рухових нейронів, що призводить до паралічів і подальшої атрофії м'язів.

Нагадаємо, що в Москві помер відомий стендап-комік і актор Олександр Шаляпін.