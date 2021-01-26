В России на 65 году жизни умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Предварительная причина смерти Приходько — не смог побороть болезнь Лу Герига.

Бывший вице-премьер и экс-руководитель аппарата российского правительства Сергей Приходько умер на 65 году жизни, — передает РБК.

Пресс-служба правительства России подтвердила смерть бывшего чиновника. По данным издания "Коммерсантъ", чиновник умер из-за бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига). Эту информацию журналистам подтвердили родственники усопшего.

Сергей Приходько — родился в 1957 году в Москве. Учился в Московском государственном институте международных отношений. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного полса. Работал заместителем администрации президента РФ в 1998-2004 годах. Был помощником президента с 1997 по 1998 и с 2004 по 2012 года. С января 2020 работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Болезнь Лу Герига — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Напомним, в Москве умер известный стендап-комик и актер Александр Шаляпин.