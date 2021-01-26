В Оксфорді закривається 450-річний паб, який відвідував Толкін: не витримав пандемії

На думку активістів, британське місто втратить важливий культурний об'єкт.

Історичний паб під назвою Lamb and Flag, розташований в центрі британського Оксфорда, закриється 31 січня. Причина закриття 450-річного пабу — збитки через пандемію коронавірусу і введений карантину. Про це повідомляє Reuters.

Закриття пабу означає, що англійське місто втратить важливий культурний об'єкт.

"Lamb and Flag, як і багато інших закладів в індустрії гостинності, сильно постраждали від пандемії... Паб наразі фінансово нежиттєздатний", — сказав один із менеджерів пабу Стів Елстон,

Заклад відкрився ще в 1566 році, а на своє нинішнє місце в центрі Оксфорда паб переїхав у 1613 році. За більш ніж 450-річну історію паб пережив багато історичних подій, охоплюючи дві революції та епідемію чуми в XVII столітті, але пандемія, мабуть, виявилася найважчим випробуванням для цього закладу.

Додаткову популярність паб отримав минулого століття від шанувальників Джона Толкіна: автор "Хоббіта" і "Володаря кілець" відвідував його. Також у пабі бував і його друг Клайв Льюїс — автор "Хронік Нарнії", але улюбленим місцем обох письменників став розташований поруч паб Eagle and Child, пише The Daily Mail.

Знаменитий паб належить Коледжу Святого Іоанна, який входить до Оксфордського університету.

На думку активіста Дейва Річардсона, паб Lamb and Flag є одним з найбільш традиційних у всьому місті. За його словами, люди багато років приходять туди, щоб поспілкуватися й насолодитися історичною атмосферою. Закриття пабу Річардсон назвав трагедією.

Раніше повідомлялося, що один з ресторанів у Клівленді, Огайо, США, повинен був закритися через пандемію коронавірусу. Дізнавшись про це, один з відвідувачів вирішив підтримати улюблений заклад, залишивши 3 000 доларів чайових.