В Оксфорде закрывается 450-летний паб, который посещал Толкин: не выдержал пандемии

По мнению активистов, британский город лишится важного культурного объекта.

Исторический паб под названием Lamb and Flag, расположенный в центре британского Оксфорда, закроется 31 января. Причина закрытия 450-летнего паба – убытки из-за пандемии коронавируса и введенного карантина. Об этом сообщает Reuters.

Закрытие паба означает, что английский город лишится важного культурного объекта.

"Lamb and Flag, как и многие другие заведения в индустрии гостеприимства, сильно пострадали от пандемии… Паб в настоящее время финансово нежизнеспособен", – сказал один из менеджеров паба Стив Элстон,

Заведение открылось еще в 1566 году, а на свое нынешнее место в центре Оксфорда паб перебрался в 1613 году. За более чем 450-летнюю историю паб пережил много исторических событий, включая две революции и эпидемию чумы в XVII веке, но пандемия, видимо, оказалась самым тяжелым испытанием для этого заведения.

Дополнительную популярность паб обрел в прошлом веке у поклонников Джона Толкина: автор "Хоббита" и "Властелина колец" посещал его. Также в пабе бывал и его друг Клайв Льюис – автор "Хроник Нарнии", но любимым местом двух писателей стал расположенный рядом паб Eagle and Child, пишет The Daily Mail.

Знаменитый паб принадлежит Колледжу Святого Иоанна, который входит в Оксфордский университет.

По мнению активиста Дейва Ричардсона, паб Lamb and Flag является одним из самых традиционных во всем городе. По его словам, люди много лет приходят туда, чтобы пообщаться и насладиться исторической атмосферой. Закрытие паба Ричардсон назвал трагедией.

Ранее сообщалось, что один из ресторанов в Кливленде, Огайо, США, должен был закрыться из-за пандемии коронавируса. Узнав об этом, один из посетителей решил поддержать любимое заведение, оставив 3000 долларов в качестве чаевых.