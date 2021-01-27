Телефонна розмова Байдена та Путіна: у Кремлі заявили про непорозуміння щодо Донбасу

Кремль вказав, що обговорювався "внутрішньоукраїнський конфлікт", а американська сторона заявила, що йшлося про "російську агресію".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи телефонну розмову Володимира Путіна та Джо Байдена, яка сталася напередодні, заявив, що непорозуміння між Москвою та Вашингтоном щодо Донбасу залишаються серйозними.

Про це повідомляє РБК.

У повідомленні про розмову Кремль вказав, що обговорювався "внутрішньоукраїнський конфлікт", а американська сторона заявила, що йшлося про "російську агресію".

"Використані фрази власне відображають позицію сторін, і, звичайно, різниця у викладі говорить про серйозні непорозуміння з цього приводу", — сказав Пєсков.

Водночас, він додав, що Москва та Вашингтон готові продовжувати діалог щодо непорозумінь.

Пєсков негативно відповів на питання журналістів, чи обговорювали президенти обох країн відновлення зустрічей помічників глав держав для підготовки переговорів щодо Донбасу.

"Ні, у деталі не вдавалися", — сказав він.

Нагадаємо, 26 січня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якої привітав колегу з початком роботи на посаді президента США. Під час розмови президенти обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку, зокрема "внутрішньоукраїнське врегулювання".