Телефонный разговор Байдена и Путина: в Кремле заявили о разногласиях по Донбассу

Кремль указал, что обсуждался "внутриукраинский конфликт", а американская сторона заявила, что речь шла о "российской агрессии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по Донбассу остаются серьезными.

Об этом сообщает РБК.

В сообщении о разговоре Кремль указал, что обсуждался "внутриукраинский конфликт", а американская сторона заявила, что речь шла о "российской агрессии".

"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", – сказал Песков.

При этом, он добавил, что Москва и Вашингтон готовы продолжать диалог по разногласиям.

Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты двух стран возобновление встреч помощников глав государств для подготовки переговоров по Донбассу.

"Нет, в детали не вдавались", – сказал он.

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого поздравил коллегу с началом работы на посту президента США. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в частности "внутриукраинское урегулирование".