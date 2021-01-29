У США чоловік направив на співробітника MacDonald's пістолет за "неправильний" бургер

Чоловік на прізвище Гонсалес заявив, що в бургері немає сиру. Коли замовлення виправили, його знову щось не влаштувало і він направив на співробітника закладу пістолет.

У місті Альбукерк штату Нью-Мексико на півдні США 25-річний Естеван Гонсалес направив пістолет на співробітника MacDonald's за те, що йому видали "неправильний" бургер. Про це повідомляє видання krqe.com.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як на початку цього місяця чоловік зупинився біля MacDrive і каже співробітнику, що в його бургері немає сиру. Продавець взяв бургер у чоловіка і віддав кухареві, щоб той додав у нього сир. Потім він віддав Гонсалесу його замовлення і той поїхав.

Але вже через десять хвилин покупець повернувся, у руці в нього був бургер. Коли співробітник закладу запитав про те, що чоловіка не влаштовує досі, той у відповідь на це звернув на нього пістолет зі словами: "Я хочу отримати свій гамбургер, тому що мені набрид цей відстій!".

Співробітник викликав поліцію. Над закладом почав кружляти поліцейський вертоліт, який зафіксував, що Гонсалес стояв біля віконця МакДрайв, а потім кружляв під рестораном. Коли прибули офіцери, Гонсалес вирішив сховатися, не підозрюючи про вертоліт.

Але вже через хвилину чоловіка наздогнали копи на поліцейських автомобілях. Гонсалес мирно здався, наразі він чекає на суд.

Нагадаємо: раніше неподалік від Верховної Ради затримали озброєного чоловіка.