В США мужчина направил на сотрудника MacDonaldʼs пистолет за "неправильный" бургер

Мужчина по фамилии Гонсалес заявил, что в бургере нет сыра. Когда заказ исправили, его вновь что-то не устроило и он направил на сотрудника кафе пистолет.

В городе Альбукерк штата Нью-Мексико на юге США 25-летний Эстеван Гонсалес направил пистолет на сотрудника MacDonaldʼs за то, что ему выдали "неправильный" бургер. Об этом сообщает издание krqe.com.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в начале этого месяца мужчина остановился около MacDrive и говорит сотруднику, что в его бургере нет сыра. Продавец взял бургер у мужчины и отдал повару, чтобы тот добавил в него сыр. Затем он отдал Гонсалесу его заказ и тот уехал.

Но уже спустя десять минут покупатель вернулся, в руке у него был бургер. Когда сотрудник кафе спросил о том, что мужчину не устраивает до сих пор, тот в ответ на это направил на него пистолет со словами: "Я хочу получить свой гамбургер, потому что мне надоел этот отстой!".

Сотрудник вызвал полицию. Над кафе начал кружить полицейский вертолет, который зафиксировал, что Гонсалес стоял у окошка МакДрайва, а затем кружил под рестораном. Когда прибыли офицеры, Гонсалес решил скрыться, не подозревая о вертолете.

Но уже через минуту мужчину настигли копы на полицейских автомобилях. Гонсалес мирно сдался, сейчас он ждет суда.

Напомним, ранее неподалеку от Верховной Рады задержали вооруженного мужчину.