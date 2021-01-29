Австрієць подарував два мільйони євро селу, яке врятувало його сім'ю від нацистів

Отримані кошти використають для фінансування освіти і молодіжних ініціатив.

Австрієць Ерік Швам залишив спадок французької комуні Шамбон-сюр-Ліньон на знак подяки через майже вісім десятиліть після того, як жителі цього гірського села заховали його сімʼю від нацистів під час Другої світової війни.

Як повідомляється в матеріалі ВВС, мер міста Еліан Вокіез-Мотта зазначив, що пан Швам, який помер минулого місяця у віці 90 років, залишив комуні "велику суму" у своєму заповіті, не уточнюючи при цьому конкретну цифру. Втім, за нього вже зробив попередній мер містечка.

Зокрема, за словами мера-попередника, кілька років тому Швам залишав офіційним особам повідомлення про те, що заповідає приблизно два мільйони євро (1,7 мільйона фунтів стерлінгів або 2,4 мільйона доларів). Мер Ліона Жан-Мішель Ейро повідомив, що спадок Швама буде використано для фінансування освіти і молодіжних ініціатив.

Представниця відділу культури і комунікацій в комуні Шамбон-сюр-Ліньон Деніз Валла, повідомила, що близько трьох тижнів тому нотаріус звʼязався з містом, щоб обговорити пожертвування. "Він був дуже стриманим джентльменом і не хотів, щоб його жест широко оголошували. Однак ми провели невелике дослідження", — зазначила вона.

"Ерік Швам прибув до комуни зі своєю сімʼєю у 1943 році. Невідомо, як сімʼя біженців потрапила туди, але до його закриття у 1942 році вони містилися в таборі Рівесальт, військовому обʼєкті на півдні Франції, де інтернували цивільних осіб", — наголошується в матеріалі ВВС. На той час комуна Шамбон-сюр-Ліньон вже мала репутацію "захисниці євреїв від переслідувань".

Згідно з наявними даними, батьки пана Швама повернулися до Австрії після війни, але у 1950 році він переїхав до Ліона, щоб вивчати фармацевтику: "Там він познайомився, одружився і жив зі своєю майбутньою дружиною. Згідно з місцевими повідомленнями, у пари не було дітей, і він був вдівцем до своєї смерті 25 грудня 2020 року".

У комуні Шамбон-сюр-Ліньон проживає всього близько 2500 чоловік, але містечко має репутацію притулку, який походить від французьких протестантів-гугенотів, які тікали від релігійних переслідувань в 17 столітті. Населений пункт знаходиться у важкодоступному гірському районі на південному сході Франції і відомий тим, що його жителі під час Другої світової війни масово рятували євреїв від нацистського геноциду. У 2013 році в комуні був відкритий памʼятник учасникам опору.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України припинила діяльність неонацистського угруповання на чолі з "Гітлером": зловмисники поширювали "маніфест" австралійського неонациста Брентона Тарранта, який розстріляв майже 100 мусульман в мечетях.