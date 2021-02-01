Хрипіння, здуття і проблеми в особистому житті. Що буває у разі дефіциту вітаміну D

Відома американська фармацевтка розповіла про незвичайні симптоми дефіциту вітаміну D та поділилася порадами.

У разі дефіциту вітаміну D в організмі людина може відчувати низку незвичайних симптомів, тому важливо розповідати лікарям про всі свої нездужання, щоб ті могли зрозуміти, чи пов'язані вони між собою. Про це на своєму сайті повідомила відома американська фармацевтка Сьюзі Коен.

За словами фахівчині, у разі малої кількості цього вітаміну в організмі можуть з'явитися акне, аритмія, високий тиск, втома, сльозливість, симптоми синдрому подразненого кишечника, здуття, сухий кератокон'юктивіт, болі в різних частинах тіла, слабкість, зниження розумових здібностей, загострення аутоімунних захворювань, хрипіння, алергія, червоний лишай, невропатія та макулодистрофії (ураження сітківки очей).

Крім цього, пацієнти з дефіцитом вітаміну D можуть мати низький рівень цукру в крові, часті висипання на шкірі, еректильну дисфункцію, проблеми із сечовипусканням, напади смутку.

Щоб уникнути цих та інших симптомів, Коен радить вживати більше продуктів, багатих вітаміном D, а також приймати вітаміни (але тільки після консультації з лікарем).

Про дефіцит вітаміну D раніше висловлювався й український педіатр Євген Комаровський.

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"Є величезна кількість проблем, які виникають у разі дефіциту вітаміну D. Дефіцит вітаміну D вже на етапі вагітності призводить до того, що неадекватно формується імунна система плоду. У дітей дефіцит вітаміну D призводить до різкого погіршення протиінфекційного захисту. Тобто часті хвороби можуть бути наслідком дефіциту вітаміну D", — заявив Комаровський в одному зі своїх відео.

Як повідомляє Irish Independent, раніше група вчених із провідних ірландських університетів запропонувала внести вітамін D до списку засобів, які ефективні для профілактики коронавірусу. Вони вважають, що якщо приймати його щодня, можна значно знизити ризик зараження COVID-19 і вберегтися не тільки від тяжкого перебігу хвороби, а й від летального результату.