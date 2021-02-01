Хрипение, вздутие и проблемы в личной жизни. Что бывает при дефиците витамина D

Известный американский фармацевт рассказала о необычных симптомах дефицита витамина D и поделилась советами.

В случае дефицита витамина D в организме человек может испытывать целый ряд необычных симптомов, потому важно рассказывать врачам обо всех своих недомоганиях, чтобы те могли понять, связаны ли они между собой. Об этом на своем сайте сообщила известный американский фармацевт Сьюзи Коэн.

По словам специалиста, при малом количестве этого витамина в организме могут появиться акне, аритмия, высокое давление, усталость, слезливость, симптомы синдрома раздраженного кишечника, вздутие, сухой кератоконъюктивит, боли в разных частях тела, слабость, снижение мыслительных способностей, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный лишай, невропатия и макулодистрофия (поражение сетчатки глаз).

Помимо этого, пациенты с дефицитом витамина D могут иметь низкий уровень сахара в крови, частые высыпания на коже, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, приступы печали.

Чтобы избежать этих и других симптомов, Коэн советует употреблять больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витамины (но только после консультации с врачом).

О дефиците витамина D ранее высказывался и украинский педиатр Евгений Комаровский.

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"Есть огромное количество проблем, которые возникают при дефиците витамина D. Дефицит витамина D уже на этапе беременности приводит к тому, что неадекватно формируется иммунная система плода. У детей дефицит витамина D приводит к резкому ухудшению противоинфекционной защиты. То есть частые болезни могут быть следствием дефицита витамина D", – заявил Комаровский в одном из своих видео.

Как сообщает Irish Independent, ранее группа ученых из ведущих ирландских университетов предложила включить витамин D в список средств, которые эффективны при профилактике коронавируса. Они полагают, что если принимать его каждый день, можно серьезно снизить риск заражения COVID-19 и уберечься не только от тяжелого течения болезни, но и от летального исхода.

Как сообщалось ранее, ученые в Австралии нашли человека с самым сильным иммунитетом. У 50-летнего мужчины иммунный ответ на коронавирус оказался в тысячу раз сильнее, чем у большинства переболевших.

Напомним, 31 января в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 71 ребенок и 65 медработников.