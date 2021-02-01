"Коронавирусный единорог". Ученые в Австралии нашли человека с самым сильным иммунитетом

У 50-летнего мужчины иммунный ответ на коронавирус оказался в тысячу раз сильнее, чем у большинства переболевших.

В лаборатории в Сиднее, где группа исследователей работает с образцами крови и мазками, содержащими коронавирус, вирусолог Стюарт Турвилл отыскал настоящего "единорога". Об этом сообщает The Guardian.

"Это был настоящий иммунологический единорог. Мы нашли его, когда анализировали образцы из банка крови Красного Креста от людей, перенесших коронавирус. И у него был самый потрясающий отклик на COVID-19, из всех что я видел", – говорит доцент из Университета Нового Южного Уэльса Турвилл.

Единорогом оказался 50-летний отец троих детей по имени Дамиан, живущий на центральном побережье Нового Южного Уэльса, который в марте переболел коронавирусом. Его симптомы были достаточно серьезными для госпитализации в отделение неотложной помощи, но после того, как он получил кислород, его в тот же день отправили домой. Как ни странно, когда его проверили на наличие вируса с помощью мазка из носа, лаборатория получила отрицательный результат на коронавирус.

"Медики не смогли найти вирус в его носоглотке. Так что они продолжили брать образцы, но ни в одном из них не оказалось вируса. Пациент все время утверждал, что болен коронавирусом, так как заразился им от сына. После этого, были взяты образцы его крови, которые указали на потрясающий иммунный ответ", – отмечает Турвилл.

Иммунолог говорит, что у большинства людей с коронавирусом действительно, развивается сильный иммунный ответ.

"Но у этого парня он больше в 100-1000 раз", – подчеркивает Турвилл.

"Прошло восемь или девять месяцев с того момента, как Дамиан заразился, но он по-прежнему входит в редкий 1% людей с подобным реакцией. Это значит, что если бы смогли создать из этого вакцину, вы вероятно, захотели бы ее иметь. Я предполагаю, что его иммунитет будет таким же сильным и через год, а через два возможно, начнет немного ослабевать", – говорит иммунолог.

Обычно пациента с особенно устойчивым иммунным ответом на COVID-19 попадают в палату интенсивной терапии. У них иммунная система слишком остро реагирует на так называемый "цитокиновый шторм". Цитокины – это белки, которые могут вызвать настолько агрессивную воспалительную реакцию, что атакуют не только вирусные клетки, но и клетки кровеносных сосудов, мочевыводящих путей и других органов. Но по какой-то причине иммунный ответ Дамиана был сильным, но не вызвал таких последствий.

"Именно это мы и пытаемся понять", – говорит иммунолог.

Иммунный ответ Дамиана настолько силен, что не ослабевает со временем, обеспечивая надежную защиту от коронавируса. Исследования показывают, что большинство переболевших людей могут полагаться на иммунитет в течение пяти месяцев, а некоторые и того меньше.

Узнав о своего статусе единорога, Дамиан согласился поучаствовать в медицинских исследованиях. По оценкам Турвилла, Дамиан сдал кровь и плазму более 15 раз.

Сотни выздоровевших австралийцев сдают кровь, чтобы их плазма с антителами, могла быть использована для изготовления сывороток. Полученный препарат вводят тяжелобольным пациентам по всему миру.

"Сыворотка Дамиана использовалась для создания многих партий препарата. Всякий раз, когда мы получаем партию этой удивительной сыворотки, мы говорим: "Хорошо, он в этой партии". Вот настоль его иммунный ответ впечатляющий", – подытожил Турвилл.

Некоторые выводы о Дамиане были опубликованы в научной статье, где описывается, как "пациенты с высоким и устойчивым ответом на COVID-19 чаще являются мужчинами, госпитализированными и в пожилом возрасте".