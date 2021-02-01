"Коронавірусний єдиноріг". Учені в Австралії знайшли людину з найсильнішим імунітетом

У 50-річного чоловіка імунна відповідь на коронавірус виявилася в тисячу разів сильнішою, ніж у більшості перехворілих.

У лабораторії в Сіднеї, де група дослідників працює зі зразками крові і мазками, що містять коронавірус, вірусолог Стюарт Турвілль відшукав справжнього "єдинорога". Про це повідомляє The Guardian.

"Це був справжній імунологічний єдиноріг. Ми знайшли його, коли аналізували зразки з банку крові Червоного Хреста від людей, які перенесли коронавірус. І в нього була найбільш приголомшлива реакція на COVID-19 з усіх, що я бачив", — говорить доцент з Університету Нового Південного Уельсу Турвілль.

Єдинорогом став 50-річний батько трьох дітей на ім'я Даміан, який живе на центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, який у березні перехворів на коронавірус. Його симптоми були досить серйозними для госпіталізації у відділення невідкладної допомоги, але після того, як він отримав кисень, його в той же день відправили додому. Як не дивно, коли його перевірили на наявність вірусу за допомогою мазка з носа, лабораторія отримала негативний результат на коронавірус.

"Медики не змогли знайти вірус у його носоглотці. Тому вони продовжили брати зразки, але ні в одному з них не виявилося вірусу. Пацієнт весь час стверджував, що хворий на коронавірус, оскільки заразився ним від сина. Після цього були взяті зразки його крові, що вказали на приголомшливу імунну реакцію", — зазначає Турвілль.

Імунолог каже, що в більшості людей з коронавірусом розвивається сильна імунна відповідь.

"Але в цього хлопця вона більша в 100-1000 разів", — підкреслює Турвілль.

"Минуло вісім або дев'ять місяців з того моменту, як Даміан заразився, але він, як і раніше, входить в рідкісний 1% людей з подібною реакцією. Це означає, що якщо б могли створити з цього вакцину, ви ймовірно, захотіли б її мати. Я припускаю, що його імунітет буде таким же сильним і через рік, а через два, можливо, почне трохи слабшати", — говорить імунолог.

Зазвичай пацієнти з особливо стійкою імунною відповіддю на COVID-19 потрапляють у палату інтенсивної терапії. У них імунна система занадто гостро реагує на так званий "цитокіновий шторм". Цитокіни — це білки, що можуть викликати настільки агресивну запальну реакцію, що атакують не тільки вірусні клітини, але і клітини кровоносних судин, сечовивідних шляхів та інших органів. Але з якоїсь причини імунна відповідь Даміана була сильною, але не викликала таких наслідків.

"Саме це ми і намагаємося зрозуміти", — говорить імунолог.

Імунна відповідь Даміана настільки сильна, що не слабшає з часом, забезпечуючи надійний захист від коронавірусу. Дослідження показують, що більшість перехворілих людей можуть покладатися на імунітет протягом п'яти місяців, а деякі і менше.

Дізнавшись про свій статус "єдинорога", Даміан погодився взяти участь у медичних дослідженнях. За оцінками Турвілля, Даміан здав кров і плазму понад 15 разів.

Сотні одужалих австралійців здають кров, щоб їхня плазма з антитілами могла бути використана для виготовлення сироваток. Отриманий препарат вводять тяжкохворим пацієнтам по всьому світу.

"Сироватка Даміана використовувалася для створення багатьох партій препарату. Усякий раз, коли ми отримуємо партію цієї дивовижної сироватки, ми говоримо: "Добре, він у цій партії". "Яка ж його імунна відповідь вражаюча", — підсумував Турвілль.

Деякі висновки про Даміана були опубліковані в науковій статті, де описується, як "пацієнти з високою і стійкою відповіддю на COVID-19 найчастіше є чоловіками, госпіталізованими і в літньому віці".