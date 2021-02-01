Будинок прем'єр-міністра Бельгії розмалювали свастикою (фото)

Політик шкодує не тільки про матеріальний збиток, а й тому, що "його сім'ю та дітей намагаються налякати таким чином".

Будинок прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо розмалювали свастиками. Про це в понеділок, 1 лютого, повідомляє The Brussels Times.

Про те, що житло глави уряду розмальоване, стало відомо в понеділок вранці. Усього намалювали вісім свастик, вони були як на поштовій скриньці, так і на зовнішній стороні будинку в селищі Мішельбек.

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Недалеко від цього місця 30 січня відбувся мітинг ультраправих, проте прямого зв'язку між цією подією та свастиками на будинку прем'єра встановлено не було.

Політик висловив співчуття тому, що йому завдали матеріальної шкоди, а також тому, що "його сім'ю та дітей намагаються налякати таким чином".

Як повідомлялося раніше, прокуратура в РФ перевіряє цирк Удмуртії через демонстрацію свастики на тварин.

Директор Удмуртського цирку, розповів, що свастика, якою "помітили" тварин, була "частиною історичного шоу". Виступ присвячений ролі церкви в історії Росії, а фрагмент із козлами нібито є алюзією на битву під Москвою, за підсумками якої радянські солдати дали відсіч нацистам.

Представники цирку зазначили, що не бачать в інциденті порушень законодавства РФ. На їхню думку, уявлення не пропагує нацистську символіку та атрибутику.

Також у Німеччині в серпні 2019 року закрили атракціон через схожість його форми зі свастикою.