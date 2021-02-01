Дом премьер-министра Бельгии разрисовали свастикой (фото)

Политик сожалеет не только о материальном ущербе, а и том, что "его семью и детей пытаются напугать таким образом".

Дом премьер-министра Бельгии Александра де Кроо разрисовали свастиками. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает The Brussels Times.

О том, что жилье главы правительства разрисовано, стало известно в понедельник утром. Всего нарисовали восемь свастик, они были как на почтовом ящике, так и на внешней стороне дома в поселке Мишельбек.

[ + – ]

Недалеко от этого места 30 января прошел митинг ультраправых, однако прямой связи между этим событием и свастиками на доме премьера установлено не было.

Политик выразил сожаление тому, что ему нанесли материальный ущерб, а также тому, что "его семью и детей пытаются напугать таким образом".

Как сообщалось ранее, прокуратура в РФ проверяет цирк Удмуртии из-за демонстрации свастики на животных.

Директор Удмуртского цирка, рассказал, что свастика, которой "пометили" животных, была "частью исторического шоу". Выступление посвящено роли церкви в истории России, а фрагмент с козлами якобы является аллюзией на битву под Москвой, по итогам которой советские солдаты дали отпор нацистам.

Представители цирка отметили, что не видят в инциденте нарушений законодательства РФ. По их мнению, представление не пропагандирует нацистскую символику и атрибутику.

Также в Германии в августе 2019 года закрыли аттракцион из-за сходства его формы со свастикой.