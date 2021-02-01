В Еміратах створюють "космічний суд" для вирішення суперечок, що виникають на орбіті Землі

Із появою приватних космічних компаній, старого міжнародного законодавства стало вже мало.

У понеділок, 1 лютого, влада Дубая, найбільшого міста в Об'єднаних Арабських Еміратах, оголосили про створення "космічного суду" для врегулювання комерційних суперечок на орбіті Землі. Зокрема, новий арбітражний суд спеціалізуватиметься на космічній діяльності приватних компаній, такої як розбіжності з приводу купівлі супутників або зіткнення пристроїв на навколоземній орбіті.

Як повідомляється в матеріалі видання "Times of Israel", зазначений суд базуватиметься в судах Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC), незалежному арбітражному центрі, заснованому на загальному праві й створеному з ініціативи Великобританії.

Таке рішення було ухвалене з огляду на те, що "ОАЕ, які відправляють зонд на Марс, нарощують свою присутність в космічному секторі".

Як повідомляється в заяві DIFC, космічне право регулюється міжнародними конвенціями та резолюціями, зокрема Договором ООН про космос, який набрав чинності в 1967 році, проте з недавніх пір цього документа стало мало.

Видання цитує заяву головного судді DIFC Закі Азмі: "І хоча до недавнього часу ця галузь була майже виключно прерогативою держав та організацій, зараз космос перетворився на комерційну проблему, в яку втягується все більше й більше приватних компаній".

"Космічні суди — це глобальна ініціатива, яка діятиме паралельно, допомагаючи побудувати нову мережу судової підтримки для задоволення суворих комерційних вимог міжнародного освоєння космосу в XXI столітті", — додав суддя.

Тепер компанії та установи, розташовані як в ОАЕ, так і за кордоном, матимуть можливість погоджуватися подавати скарги до суду, а в нових контрактах вже вказується, що "космічний суд" є офіційним майданчиком для вирішення суперечок.

"Це було для нас одкровенням, що ми повинні надати ОАЕ необхідну інфраструктуру [у разі виникнення суперечок]", — повідомила головна реєстраторка DIFC Амна Аль Овайс.

У матеріалі повідомляється, що ОАЕ, до складу яких входять сім еміратів, враховуючи Дубай, в останні роки вклали значні кошти у свій космічний сектор. Так, відправивши свого першого космонавта в космос у 2019 році, країна минулого року запустила до Марса зонд під назвою "Надія", який повинен прибути до пункту призначення вже наступного тижня.

Зазначимо також, що ініціативи "візитного" міста ОАЕ Дубаї є частиною офіційної програми країни. Крім того, тільки влада Дубая та столиці країни Абу-Дабі, мають право накласти вето на рішення з найважливіших питань державної значущості в законодавстві ОАЕ.

Нагадаємо, днями приватна американська приватна космічна компанія "Axiom Space" опублікувала у себе на сайті імена та фотографії перших чотирьох космічних туристів, які відправляться на Міжнародну космічну станцію на кораблі "Crew Dragon" корпорації "SpaceX".