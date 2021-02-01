В Эмиратах создают "космический суд" для решения споров, возникающих на орбите Земли

С появлением частных космических компаний, старого международного законодательства стало уже не достаточно.

В понедельник, 1 февраля власти Дубая, крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах, объявили о создании "космического суда" для урегулирования коммерческих споров на орбите Земли. В частности, новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, такой как разногласия по поводу покупки спутников или столкновения устройств на околоземной орбите.

Как сообщается в материале издания "Times of Israel", указанный трибунал будет базироваться в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC), независимом арбитражном центре, основанном на общем праве и созданном по инициативе Великобритании.

Такое решение было принято ввиду того, что "ОАЭ, которые отправляют зонд на Марс, наращивают свое присутствие в космическом секторе".

Как сообщается в заявлении DIFC, космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году, однако с недавних пор этого документа стало не достаточно.

Издание цитирует заявление главного судьи DIFC Заки Азми: "И хотя до недавнего времени эта область была почти исключительно прерогативой государств и организаций, в настоящее время космос превратился в коммерческую проблему, в которую вовлекается все больше и больше частных компаний".

"Космические суды – это глобальная инициатива, которая будет действовать параллельно, помогая построить новую сеть судебной поддержки для удовлетворения строгих коммерческих требований международного освоения космоса в 21 веке", – добавил судья.

Теперь компании и учреждения, расположенные как в ОАЭ, так и за рубежом, будут иметь возможность соглашаться подавать жалобы в трибунал, а в новых контрактах уже указывается, что "космический суд" является официальной площадкой для разрешения споров.

"Это было для нас откровением, что мы должны предоставить ОАЭ необходимую инфраструктуру [в случае возникновения споров]", – сообщила главный регистратор DIFC Амна Аль Овайс.

В материале сообщается, что ОАЭ, в состав которых входят семь эмиратов, включая Дубай, в последние годы вложили значительные средства в свой космический сектор. Так, отправив своего первого космонавта в космос в 2019 году, страна в прошлом году запустила к Марсу зонд под названием "Надежда", который должен прибыть в пункт назначения уже на следующей неделе.

Отметим также, что инициативы "визитного" города ОАЭ Дубая являются частью официальной программы страны. Кроме того, только власти Дубая и столицы страны Абу-Даби, имеют право наложить вето на решения по важнейшим вопросам государственной значимости в законодательстве ОАЭ.

Напомним, на днях частная американская частная космическая компания "Axiom Space" опубликовала у себя на сайте имена и фотографии первых четырех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Crew Dragon" корпорации "SpaceX".