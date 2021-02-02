Глава ВООЗ вважає, що на глобальному рівні новини про коронавірус обнадійливі

У світі кількість нових випадків COVID-19 знижується третій тиждень поспіль.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус заявив про можливість контролювати коронавірусну інфекцію. У багатьох країнах досі зростає кількість випадків захворювання, але в цілому на глобальному рівні новини обнадійливі.

Головна з цих новин — кількість нових випадків ковіду в світі знижується третій тиждень поспіль. "Це показує, що цим вірусом можна управляти. І якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадської охорони здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції та врятувати життя", — сказав Гебреісус.

Однак він застеріг від зайвого оптимізму. "За останній рік майже у всіх країнах були моменти, коли кількість випадків зменшувалася, уряди знімали обмеження, люди послаблювали пильність, і вірус із ревом повертався", — нагадав керівник ВООЗ.

"Контроль поширення вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", — додав Гебреісус.

За даними ресурсу Worldometer, 1 лютого в світі було зареєстровано 392,6 тис. нових випадків захворювання (усього їх стало 103,9 млн), померли 9 210 осіб (усього 2,25 млн).

Наприкінці січня у ВООЗ закликали розвинені країни уповільнити свої кампанії вакцинації, щоб вакцини вистачило й іншим країнам. "Зупиніться. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити все", — сказала прес-секретарка ВООЗ Маргарет Гарріс в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування пацієнтів із COVID-19, а також тих, у яких виявляються постійні симптоми після одужання. Зокрема радять використовувати низькі дози антикоагулянтів, щоб запобігти утворенню тромбів.