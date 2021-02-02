Глава ВОЗ считает, что на глобальном уровне новости о коронавирусе обнадеживающие

В мире количество новых случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать коронавирусную инфекция. Во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но в целом на глобальном уровне новости обнадеживающие.

Главная из этих новостей – количество новых случаев ковида в мире снижается третью неделю подряд. "Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", – сказал Гебрейесус.

Однако он предостерег от от излишнего оптимизма. "За последний год почти во всех странах были моменты, когда число случаев уменьшалось, правительства снимали ограничения, люди ослабляли бдительность, и вирус с ревом возвращался", – напомнил руководитель ВОЗ.

"Контроль распространения вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", – добавил Гебрейесус.

По данным ресурса Worldometer, 1 февраля в мире было зарегистрировано 392,6 тыс. новых случаев заболевания (всего их стало 103,9 млн), умерли 9 210 человек (всего 2,25 млн).

В конце января в ВОЗ призвали развитые страны замедлить свои кампании вакцинации, чтобы вакцины хватило и другим странам. "Остановитесь. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все", – сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC.

Напомним, ВОЗ обновила рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, а также тех, у которых проявляются постоянные симптомы после выздоровления. В частности в советуют использовать низкие дозы антикоагулянтов, чтобы предотвратить образования тромбов.