"Kyiv not Kiev": головний аеропорт ОАЕ змінив транслітерацію української столиці (фото)

У МЗС зазначили, що це ще один крок вперед у рамках кампанії #CorrectUA.

Головний аеропорт Об'єднаних Арабських Еміратів "Дубай" змінив транслітерацію назви столиці України, і тепер буде писати Kyiv замість російськомовної версії Kiev.

Про це повідомив МЗС України у Facebook.

У повідомленні вказується, що це ще один крок вперед у рамках кампанії #CorrectUA.

"Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання нашої столиці і тепер використовує єдину коректну транслітерацію — #Kyiv! Тому сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближча до мети", — йдеться в повідомленні.

"Хороші новини із сонячних Об'єднаних Арабських Еміратів. Міжнародний аеропорт Дубая офіційно виправив правопис столиці України, і тепер використовує тільки правильну транслітерацію — Kyiv", — також говориться в мікроблозі МЗС України у Twitter.

Зазначимо, що в минулому році в червні Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv. У вересні написання української столиці на Kyiv змінила Вікіпедія.

Нагадаємо: у 2018 році МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почала онлайн-кампанію #CorrectUA, у рамках якої планувалося звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).