"Kyiv not Kiev": главный аэропорт ОАЭ изменил транслитерацию украинской столицы (фото)

В МИД отметили, что это еще один шаг вперед в рамках кампании #CorrectUA.

Главный аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов "Дубай" изменил транслитерацию названия столицы Украины, и теперь будет писать Kyiv вместо русскоязычной версии Kiev.

Об этом сообщил МИД Украины в Facebook.

В сообщении указывается, что это еще один шаг вперед в рамках кампании #CorrectUA.

"Международный аэропорт Дубай официально исправил написания нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию – #Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", – говорится в сообщении.

"Хорошие новости из солнечных Объединенных Арабских Эмиратов. Международный аэропорт Дубая официально исправил правописание столицы Украины, и теперь использует только правильную транслитерацию – Kyiv", – также говорится в микроблоге МИД Украины в Twitter.

Отметим, в прошлом году в июне Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv. В сентябре написание украинской столицы на Kyiv сменила Википедия.

Напомним, в 2018 году МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начала онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планировалось обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).