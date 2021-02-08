Фінал космічних перегонів: арабський зонд "Надія" прибуває на Марс

Перша міжпланетна арабська місія повідомила про успішне досягнення червоної планети. Слідом за ОАЕ на орбіту Марса прибуде китайський апарат.

Об'єднані Арабські Емірати перебувають за крок від того, щоб увійти в історію: арабський міжпланетний зонд "Надія" (араб. — Al Amal) завершує свою подорож на Марс. Таке оголошення опублікувало місцеве інформагентство WAM, уточнивши, що апарат досягне орбіти "червоної планети" у вівторок, 9-го лютого.

Як повідомляється в публікації, зонд спробує вийти на орбіту Марса, виконавши спеціальний маневр: за 30 хвилин до прибуття пристрій сповільниться, щоб організувати безпечний і плавний вихід.

"Після маневру з виведення на орбіту Марса, і у зв'язку з тим, що для приймання радіосигналів з Марса потрібно приблизно 20 хвилин, зонд "Надія" повинен буде завершити операцію автономно", — зазначає оглядач агентства Хесса Аль Хаммаді.

У зв'язку з такою затримкою зв'язку, група арабських учених очікує отримати перший сигнал від пристрою дещо пізніше і "готується до всіх можливих ситуацій і оперативних дій після отримання першого сигналу з орбіти".

"Перше зображення Марса буде отримано з приладів "Надії" під час проходження еліптичної орбіти, також відомої як "орбіта захоплення", яка проходить по найближчій до планети траєкторії", — повідомляється в матеріалі. Очікується, що після успішного переходу з "орбіти захоплення" на "наукову орбіту" зонд приступить до своєї наукової місії.

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Зокрема, зонд буде працювати над створенням першої карти погоди для всієї "червоної планети", а також вивчати процеси в атмосфері Марса. Карта погоди "Hope Probe" не тільки відкриє повну картину багатошарової "атмосфери" Марса, але і буде вносити в неї актуальні зміни, щоб дати вченим "більш глибоке розуміння того, як подолати труднощі, пов'язані з освоєнням планети".

Отримана інформація "надасть астрофізикам можливі варіанти використання поточної динаміки погоди на планеті, щоб заощадити ресурси і отримати надійні засоби виживання на ній, такі як їжа та енергія".

Подія знаменна також і тим, що освоєння Марса перетворилося на справжні міжнародні перегони. Зокрема, китайський зонд "Tianwin-1" повинен вийти на орбіту Марса на наступний день після прибуття "Надії" — 10-го лютого. Ще через тиждень, 18-го лютого 2021 року в марсіанський кратер Езеро приземлиться американський апарат "Perseverance", який буде шукати ознаки минулого або, можливо, навіть справжнє мікробне життя.

"Усі три місії будуть працювати окремо, щоб відкрити нові виміри Червоної планети для кращого розуміння атмосфери і поверхні, виконуючи важливі революційні завдання, які, у разі успіху місій, прокладуть шлях до майбутньої колонізації Марса", — підсумували автори матеріалу.