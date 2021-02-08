Финал космической гонки: арабский зонд "Надежда" прибывает на Марс

Первая межпланетная арабская миссия сообщила об успешном достижении красной планеты. Следом за ОАЭ на орбиту Марса прибудет китайский аппарат.

Объединенные Арабские Эмираты находятся в шаге от того, чтобы войти в историю: арабский межпланетный зонд "Надежда" (араб. – Al Amal) завершает свое путешествие на Марс. Такое объявление опубликовало местное информагентство WAM, уточнив, что аппарат достигнет орбиты "красной планеты" во вторник, 9-го февраля.

Как сообщается в публикации, зонд попытается выйти на орбиту Марса, выполнив специальный маневр: за 30 минут до прибытия устройство замедлится, чтобы обеспечить безопасный и плавный выход.

"После маневра по выводу на орбиту Марса, и в связи с тем, что для приема радиосигналов с Марса требуется примерно 20 минут, зонд "Надежда" должен будет завершить операцию автономно", – отмечает обозреватель агентства Хесса Аль Хаммади.

В связи с такой задержкой связи, группа арабских ученых ожидает получить первый сигнал от устройства несколько позже и "готовится ко всем возможным ситуациям, и оперативным действиям после получения первого сигнала с орбиты".

"Первое изображение Марса будет получено с приборов "Надежды" во время прохождения эллиптической орбиты, также известной как "орбита захвата", которая проходит по ближайшей к планете траектории", – сообщается в материале. Ожидается, что после успешного перехода с "орбиты захвата" на "научную орбиту" зонд приступит к своей научной миссии.

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В частности, зонд будет работать над созданием первой карты погоды для всей "красной планеты", а также изучать процессы в атмосфере Марса. Карта погоды "Hope Probe" не только откроет полную картину многослойной "атмосферы" Марса, но и будет вносить в нее актуальные изменения, чтобы дать ученым "более глубокое понимание того, как преодолеть трудности, связанные с освоением планеты".

Полученная информация "предоставит астрофизикам возможные варианты использования текущей динамики погоды на планете, чтобы сэкономить ресурсы и получить надежные средства выживания на ней, такие как еда и энергия".

Событие знаменательно также и тем, что освоение марса превратилось в настоящую международную гонку. В частности, китайский зонд "Tianwin-1" должен выйти на орбиту Марса на следующий день прибытия "Надежды" – 10-го февраля. Еще через неделю, 18-го февраля 2021 года в марсианский кратер Езеро приземлится американский аппарат "Perseverance", который будет искать признаков прошлой или, возможно, даже настоящей микробной жизни.

"Все три миссии будут работать по отдельности, чтобы открыть новые измерения Красной планеты для лучшего понимания атмосферы и поверхности, выполняя важные революционные задачи, которые, в случае успеха миссий, проложат путь к будущей колонизации Марса", – заключили авторы материала.